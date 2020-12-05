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Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі. ФОТОрепортаж

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Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 5 грудня, в 23-ту річницю повернення Леоніда Каденюка з космосу на Землю на шатлі "Колумбія" на Байковому кладовищі в Києві відкрили монумент легендарному українському космонавту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента України. У церемонії відкриття пам'ятника взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Як підкреслюється в повідомленні, для прискорення процедури відкриття монумента Герою України Леоніду Каденюку було відкрито благодійний фонд, до якого могли долучитися всі охочі. Ескіз монумента обрала родина космонавта.

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"Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна має хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам'ять", - наголосив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що з часів польоту Леоніда Каденюка в космос Україна не мала таких великих проривів у аерокосмічній галузі.

"Україна має робити все, щоб відновити цю галузь. А без таких людей, як Каденюк, це неможливо. І вони не можуть з'явитися просто так - потрібно вшановувати історію. Це обов'язок держави", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Карл-Фрідріх-Ієронім Мотузочка
    На кладбищах, вообще-то, памятники. А монумент был бы хорош на какой-нибудь, желательно одноимённой площади. Ещё лучше, перед учебным заведением соответствующего профиля.
  • Андрєй Потапов
    Легендарному. Перший український космонавт.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Это такой йумор? Серьёзно? Тогда понятно почему дураку любой анекдот "легенда".
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