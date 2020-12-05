Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені. ФОТОрепортаж

5 грудня відзначається Міжнародний день волонтерів. Цього дня президент України Володимир Зеленський відвідав Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр Міністерства оборони України в Ірпені Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Наголошується, що глава держави ознайомився з роботою відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками і обмеженими фізичними можливостями, а також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив державні нагороди. Крім цього, Зеленський оглянув відділення фізичної і спортивної реабілітації, обладнання, що використовується для відновлення українських військовослужбовців після важких поранень.

Після цього президент зустрівся із волонтерами та подякував їм за внесок у розбудову української армії.























"Хочу подякувати всім волонтерам. Я вважаю, що завдяки вам на початку війни на Донбасі багато в чому було побудовано українську армію. Ту сучасну армію, яка в нас сьогодні є", - наголосив він.

"Волонтери своєю енергією та самовідданістю у 2014 році об'єднали всю Україну, захищаючи її від російської агресії", - додав він. Також Зеленський зазначив, що в деяких речах держава має брати приклад із волонтерів.

Дивіться також: Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими. ВIДЕО