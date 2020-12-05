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Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені. ФОТОрепортаж

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Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені. ФОТОрепортаж
5 грудня відзначається Міжнародний день волонтерів. Цього дня президент України Володимир Зеленський відвідав Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр Міністерства оборони України в Ірпені Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Наголошується, що глава держави ознайомився з роботою відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками і обмеженими фізичними можливостями, а також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив державні нагороди. Крім цього, Зеленський оглянув відділення фізичної і спортивної реабілітації, обладнання, що використовується для відновлення українських військовослужбовців після важких поранень.

Після цього президент зустрівся із волонтерами та подякував їм за внесок у розбудову української армії.

Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 01
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 02
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 03
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 04
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 05
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 06
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 07
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 08
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 09
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 10
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені 11

"Хочу подякувати всім волонтерам. Я вважаю, що завдяки вам на початку війни на Донбасі багато в чому було побудовано українську армію. Ту сучасну армію, яка в нас сьогодні є", - наголосив він.

"Волонтери своєю енергією та самовідданістю у 2014 році об'єднали всю Україну, захищаючи її від російської агресії", - додав він. Також Зеленський зазначив, що в деяких речах держава має брати приклад із волонтерів.

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Топ коментарі

  • Romk@
    А в это время :
    Волонтерку Оксану Корчинську на день волонтера НЕ ВПУСТИЛИ на урочистості до дня волонтера в Ірпінський центр для ампутантів, який вона і заснувала... Бо вона відмовилася від нагороди потерпілого і Хомчака...
  • Василий Казимко
    А яке відношення має ця особа до волонтерів і до армії7
  • jklpqrs
    Благодаря им. А что благодаря тебе? Кроме как стука в прокуратуру на добровольцев. Ты у нас не только клоун, но и банальный стукач. Шестерка, бобик, тузик. Убогое и тупое пострадавшее животное.
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