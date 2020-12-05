"Укрпошта" випустила конверти, присвячені загиблим на Донбасі воїнам Андрію Кизилу та Євгену Тельнову. ФОТОрепортаж

До Дня Збройних сил України вийшли два нових маркованих конверти, присвячені загиблим військовослужбовцям - Героям України. Спецпогашення відбудеться 6 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

На конвертах зображені капітан Андрій Кизило і солдат Євген Тельнов, зазначається в повідомленні пресслужби.

Євген Тельнов (позивний Усач) – доброволець, боєць батальйону "Донбас", солдат резерву Національної гвардії, пройшов Артемівськ, Попасну, Іловайськ. Загинув у лютому 2015 року під Широкиним.

Також читайте: "Укрпошта" працюватиме під час карантину вихідного дня

Андрій Кизило (позивний Орел) – капітан, заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Загинув під Авдіївкою у січні 2017 року.

Автором серії конвертів – український художник Володимир Таран, який окрім зображень марок і конвертів, є автором дизайну монет і банкнот, а також книжкової ілюстрації.

Тираж кожного конверта 500 тисяч примірників.

Конверти доповнять серію "Героям слава!", яку Укрпошта започаткувала у співпраці із Генеральним штабом ЗСУ у 2014 році.

Загалом у рамках серії вийшло 16 конвертів із захисниками держави, яким посмертно присвоєно звання Героя України. Так, на одному з конвертів зображений всесвітньовідомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери Василь Сліпак, який загинув у 2016 році під Дебальцевим.

Загалом у серії "Героям слава!" Укрпошта випустила конверти на честь підполковника Костянтина Могилка, полковника Тарас Сенюка, генерал-майора Сергія Кульчицького, старшого лейтенанта Євгенія Зеленського, майора Сергія Кривоносова, майора Дмитра Майбороди, полковника Олександра Аніщенка, майора Руслана Лужевського, підполковника Юрія Коваленка, капітана Олександра Лавренка, капітана Сергія Колодія, молодшого лейтенанта Володимира Гарматія, старшого сержанта Олега Міхнюка, молодшого сержанта Ігоря Зінича, генерал-майора Максима Шаповала.

Також читайте: "Укрпошта" працюватиме під час карантину вихідного дня