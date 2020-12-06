Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили об'єкти. ФОТОрепортаж

На базі навчального центру Військової академії в Одесі відбувся фінальний етап навчань із тактичної та інженерної підготовки курсантів третього курсу факультету підготовки фахівців десантно-штурмових військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM, упродовж двох тижнів майбутні офіцери-десантники проходили різні випробування на фізичну і психологічну витривалість, вміння управляти підрозділами в складних умовах, застосовувати різні тактичні схеми, зокрема під час проведення рейдових дій у тилу противника.

На першому етапі навчань курсанти у складі двох тактичних груп здійснили десантно-рейдові дії протяжністю 60 кілометрів. Вони відбувались на пересіченій місцевості в складних метеоумовах. Під безперервним дощем і бездоріжжям курсанти подолали природні та штучні перешкоди: лісосмуги, яри, чагарники, річки, озера, інженерні споруди, заміновані ділянки місцевості, а також місця ймовірних засідок противника.

Основна увага під час рейду приділялася прихованості пересування, правильному орієнтуванню на незнайомій місцевості, своєчасному проходженню контрольних точок. Курсанти відпрацювали практичні навички з топографії, тактики дій мобільних груп, інженерної та мінно-вибухової підготовки.

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Фінальним етапом навчань стало проведення заняття з дисципліни "Управління діями і тактика підрозділів десантно-штурмових військ та морської піхоти". Цього разу курсанти як командири окремих мобільних груп, взводів виконували завдання з управління підрозділом під час виявлення і знищення об'єктів противника. При цьому оцінювалися як індивідуальні, так і командні якості майбутніх офіцерів, насамперед вміння приймати рішення в складних умовах і позаштатних ситуаціях.

Зазначається, що курсанти вперше провели десантно-рейдові дії в такому незвичному форматі. Кожна рейдова група працювала повністю автономно, але водночас не припиняла постійно взаємодіяти між собою. Саме завдяки злагодженості дій вдалося виявити розташування умовного противника і знищити його об'єкти.

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