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Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили об'єкти. ФОТОрепортаж

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На базі навчального центру Військової академії в Одесі відбувся фінальний етап навчань із тактичної та інженерної підготовки курсантів третього курсу факультету підготовки фахівців десантно-штурмових військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM, упродовж двох тижнів майбутні офіцери-десантники проходили різні випробування на фізичну і психологічну витривалість, вміння управляти підрозділами в складних умовах, застосовувати різні тактичні схеми, зокрема під час проведення рейдових дій у тилу противника.

На першому етапі навчань курсанти у складі двох тактичних груп здійснили десантно-рейдові дії протяжністю 60 кілометрів. Вони відбувались на пересіченій місцевості в складних метеоумовах. Під безперервним дощем і бездоріжжям курсанти подолали природні та штучні перешкоди: лісосмуги, яри, чагарники, річки, озера, інженерні споруди, заміновані ділянки місцевості, а також місця ймовірних засідок противника.

Основна увага під час рейду приділялася прихованості пересування, правильному орієнтуванню на незнайомій місцевості, своєчасному проходженню контрольних точок. Курсанти відпрацювали практичні навички з топографії, тактики дій мобільних груп, інженерної та мінно-вибухової підготовки.

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Фінальним етапом навчань стало проведення заняття з дисципліни "Управління діями і тактика підрозділів десантно-штурмових військ та морської піхоти". Цього разу курсанти як командири окремих мобільних груп, взводів виконували завдання з управління підрозділом під час виявлення і знищення об'єктів противника. При цьому оцінювалися як індивідуальні, так і командні якості майбутніх офіцерів, насамперед вміння приймати рішення в складних умовах і позаштатних ситуаціях.

Зазначається, що курсанти вперше провели десантно-рейдові дії в такому незвичному форматі. Кожна рейдова група працювала повністю автономно, але водночас не припиняла постійно взаємодіяти між собою. Саме завдяки злагодженості дій вдалося виявити розташування умовного противника і знищити його об'єкти.

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 01
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 02
Фото: armyinform.com.ua

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Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 03
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 04
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 05
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 06
Фото: armyinform.com.ua

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Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 07
Фото: armyinform.com.ua

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили обєкти 08
Фото: armyinform.com.ua
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Топ коментарі

  • Van-Basten Van-Basten
    ЦЕНЗОР.НЕТ - "Курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты. Каждая рейдовая группа работала полностью автономно, но при этом не прекращала постоянно взаимодействовать между собой."
    Шановні курсанти, воїни, захисники України! Щиро вітаю Вас з Днем Збройних Сил України. Найщиріші вітання до Вашого професійного свята. Бажаю Вам здоров'я та успіхів на ниві служіння Українському народу. Земний уклін Вам та бережи вас Боже! Слава Україні!Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты - Цензор.НЕТ 7000
  • Алекс Мышкевич
    Козаки !

    нам би таких мотивованих, навчених та екіпірованих хлопців у 14-му в Криму,
    плакали б кацапики....
  • Алекс Мышкевич
    Сравни потери немцев и советов.
    Удобная и качественная экипировка ни при чем ?
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