Випущений під домашній арешт іноземець отруїв трьох осіб в Одесі з метою грабежу, є загиблий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Як виявилося, уродженця однієї з країн Закавказзя минулого місяця суд відпустив під цілодобовий домашній арешт за майнові злочини. Наразі його затримано і поміщено в ізолятор тимчасового утримання.
Відомо, що подружжя запросило до себе додому подругу і знайомого, щоб їх познайомити. Під час застілля компанія вживала алкоголь, який приніс із собою гість.
За словами жінок, їх почало хилити в сон, а прокинувшись вранці з відчуттям нездужання, вони побачили мертвим господаря будинку. Гостя у квартирі не було, а разом із ним зникли три мобільні телефони, золоті прикраси, гроші та банківські картки.
Чоловіка затримали у винайнятій ним квартирі. Там же знайшли і викрадені прикраси. Місце перебування іншого майна ще встановлюється.
Поліцейські кваліфікували дії іноземця як розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів. Причину смерті господаря житла встановлять після судмедекспертизи. Щоб знайти в організмі постраждалих отруйні речовини, у них взяли біологічні зразки.