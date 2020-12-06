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Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям. ФОТО

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Біля села Розумівка (Запорізька область) у Дніпрі за 50 метрів від берега на мілководді затонула баржа.

Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі ДСНС у Запорізькій області інформацію про інцидент підтвердили, додавши, що підрозділи відомства не залучалися.

Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям 01
Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям 02

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Як повідомляє УНІАН, факт інциденту підтвердили і в річковій інформаційній службі, проінформувавши, що в районі села Розумівка "розливу нафтопродуктів немає". Баржа перевозила щебінь.

За попередньою інформацією, затонула баржа УДП-1240 (1966 року побудови).

Фото з місця аварії опублікував 4 грудня у фейсбуці користувач Сергій Швайковський.

Топ коментарі

  • neverlok lok
    А я прочитал что баржа затонула возле села Разумкова ..хотел написать. Что и возле Кривого Рога тоже плавать не надо
  • Артур Болт
    редкая баржа доплывёт до середины Днепра...
  • Welt Schmerz
    #je_suis_баржá

    Кілька років тому в Китаї ось така зуйня трапилась:

    К чему приводит перегруз на судне, баржа с щебнем (ВИДЕО)

    Эта история произошла в Китае, на баржу загрузили щебня больше её расчетной грузоподъемности, что привело к переворачиванию судна. Печально, конечно же, но стоило ли так рисковать и грузить выше нормы, это вопрос.
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