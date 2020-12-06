Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Відповідно до указу президента від 3 грудня 2020 року №536, орден "Золота Зірка" отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, нагородженого посмертно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", - підкреслюється в повідомленні.
Також наголошується, що Зеленський вручив стрічки з присвоєнням почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України.
Зокрема, 44-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола". 27-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені кошового отамана Петра Калнишевського". 12-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України - почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка".
18-й окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування "імені Ігоря Сікорського", а 169-му навчальному центру Сухопутних військ Збройних сил України - почесне найменування "імені Ярослава Мудрого".
Також зазначається, що 1-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил Збройних сил України присвоєно почесне найменування "Галицько-Волинська".
Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблому в 2014 році бійцю "Айдара" Філіпчуку. Загинув він у 2014 році унаслідок бою з російсько-окупаційними силами поблизу Хрящуватого.