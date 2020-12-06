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"Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International до Дня Збройних сил України провела акцію солідарності з військовослужбовцями проти сексуальних домагань.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію провели на Михайлівській площі в Києві.

За словами організаторів, анонімне опитування Невидимого батальйону серед ветеранів показав, що приблизно 70% опитаних були потерпілими або свідками сексуальних домагань в українській армії.

"Втім, їхні історії досі замовчуються через недовіру, засудження, страх і неможливість притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Як приклад сексуальних домагань в армії організатори наводять випадок Валерії Сікал, яка в 2018 році публічно заявила про домагання з боку її керівництва.

"Минуло майже два роки, але її справу досі не передали до суду. Ця ситуація - ще одне свідчення того, що українська система правосуддя не здатна захистити військовослужбовців, поки ті відважно захищають Україну", - кажуть організатори.

Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 01
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 02
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 03
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 04
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 05
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 06
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 07
Ні означає тільки ні: акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві 08

Фото/відео - Олег Богачук

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Топ коментарі

  • Mykola Vovk
    чО за хрень?
  • Leo Kot
    "Нет означает только нет": акция против сексуальных домогательств в армии прошла в Киеве - Цензор.НЕТ 5866
  • Ivan573014
    У армии большой рейтинг. Надо бы её сбить. Amnesty отрабатывает русские серебренники.
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