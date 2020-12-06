"Ні означає тільки ні": акція проти сексуальних домагань в армії відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Акцію провели на Михайлівській площі в Києві.
За словами організаторів, анонімне опитування Невидимого батальйону серед ветеранів показав, що приблизно 70% опитаних були потерпілими або свідками сексуальних домагань в українській армії.
"Втім, їхні історії досі замовчуються через недовіру, засудження, страх і неможливість притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Як приклад сексуальних домагань в армії організатори наводять випадок Валерії Сікал, яка в 2018 році публічно заявила про домагання з боку її керівництва.
"Минуло майже два роки, але її справу досі не передали до суду. Ця ситуація - ще одне свідчення того, що українська система правосуддя не здатна захистити військовослужбовців, поки ті відважно захищають Україну", - кажуть організатори.
Фото/відео - Олег Богачук