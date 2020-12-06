Канада та Британія привітали українських воїнів із Днем ЗСУ: Честь працювати з вами! ФОТО

Посольства Канади та Великої Британії в Україні з нагоди Дня ЗСУ привітали українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посольство Канади від імені всіх канадців долучається до всіх українців, щоб відзначити День Збройних сил. Ми визнаємо підтримку українських чоловіків і жінок у військовій формі, які мужньо захищають свою країну від російської агресії", - йдеться в повідомленні відомства у фейсбуці.

У посольстві нагадали, що Збройні сили Канади підтримують Україну в межах програми співпраці в галузі військової підготовки з 1992 року. Ця програма допомогла зміцнити потенціал і підвищити професіоналізм Збройних сил України з допомогою індивідуальних навчальних курсів, у яких беруть участь понад 3000 осіб.









"П'ять років тому Канада зайняла усвідомлену позицію в підтримці боротьби України з російською агресією, надавши обладнання і навчивши Збройні сили. Сьогодні OP UNIFIER, місія Канади з навчання в Україні, працює в десяти пунктах, допомагаючи бригадам під час підготовчих тренувань і підтримуючи професіоналізацію ЗСУ з допомогою індивідуального навчання і наставництва. Рівень підготовки військовослужбовців підвищився, і ми впевнені, що Збройні сили України перебувають на шляху до оперативної сумісності з НАТО", - підкреслили у відомстві.

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Посольство Великої Британії також привітало українських військовослужбовців.

"Від імені Великої Британії міністр оборони Бен Воллес і начальник генштабу генерал сер Ніколас Картер щиро вітають українців із Днем Збройних сил України! Для Британії велика честь працювати пліч-о-пліч із такими хоробрими солдатами, моряками, пілотами і цивільними працівниками у галузі оборони", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пообіцяли, що і надалі розвиватимуть тісні відносини наступного року, сприяючи руху України євроатлантичною траєкторією і підтримуючи ЗСУ в захисті територіальної цілісності країни.