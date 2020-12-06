Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Прямуючи в Білорусь, 46-річний українець обрав смугу руху "зелений коридор". Враховуючи наявні профілі ризиків щодо можливого незаконного переміщення товарів і вантажів, прикордонники Чернігівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. Викликало підозру й те, що автомобіль був оснащений газобалонним обладнанням.
До спільного прикордонно-митного огляду залучили службового собаку прикордонників.
Знайдений сховок одразу насторожив правоохоронців, адже в паливному баку автомобіля вони знайшли запаковані в поліетилен гвинтівки та револьвери.
Проте, згодом прикордонники встановили, що виявлені предмети не належать до вогнепальної зброї.
Усього з паливного баку прикордонники дістали 5 пневматичних гвинтівок, 5 револьверів під патрон Флобера та дві тисячі набоїв до них.
Чоловік пояснив, що придбав речі в Україні та планував їх перепродати в Білорусі.
Наразі співробітники митниці склали протокол за ст. 483 МКУ "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".
Транспортний засіб та виявлені предмети вилучені.