Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На кордоні з Білоруссю в паливному баку автомобіля, за кермом якого перебував громадянин України, прикордонники виявили пневматичні гвинтівки, револьвери і набої до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прямуючи в Білорусь, 46-річний українець обрав смугу руху "зелений коридор". Враховуючи наявні профілі ризиків щодо можливого незаконного переміщення товарів і вантажів, прикордонники Чернігівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. Викликало підозру й те, що автомобіль був оснащений газобалонним обладнанням.

До спільного прикордонно-митного огляду залучили службового собаку прикордонників.

Знайдений сховок одразу насторожив правоохоронців, адже в паливному баку автомобіля вони знайшли запаковані в поліетилен гвинтівки та револьвери.

Проте, згодом прикордонники встановили, що виявлені предмети не належать до вогнепальної зброї.

Усього з паливного баку прикордонники дістали 5 пневматичних гвинтівок, 5 револьверів під патрон Флобера та дві тисячі набоїв до них.

Чоловік пояснив, що придбав речі в Україні та планував їх перепродати в Білорусі.

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Наразі співробітники митниці склали протокол за ст. 483 МКУ "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".

Транспортний засіб та виявлені предмети вилучені.