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Громадянин України на "Шевроле" з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На кордоні з Білоруссю в паливному баку автомобіля, за кермом якого перебував громадянин України, прикордонники виявили пневматичні гвинтівки, револьвери і набої до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прямуючи в Білорусь, 46-річний українець обрав смугу руху "зелений коридор". Враховуючи наявні профілі ризиків щодо можливого незаконного переміщення товарів і вантажів, прикордонники Чернігівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. Викликало підозру й те, що автомобіль був оснащений газобалонним обладнанням.

До спільного прикордонно-митного огляду залучили службового собаку прикордонників.

Знайдений сховок одразу насторожив правоохоронців, адже в паливному баку автомобіля вони знайшли запаковані в поліетилен гвинтівки та револьвери.

Проте, згодом прикордонники встановили, що виявлені предмети не належать до вогнепальної зброї.

Усього з паливного баку прикордонники дістали 5 пневматичних гвинтівок, 5 револьверів під патрон Флобера та дві тисячі набоїв до них.

Чоловік пояснив, що придбав речі в Україні та планував їх перепродати в Білорусі.

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Громадянин України на Шевроле з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї 01
Громадянин України на Шевроле з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї 02
Громадянин України на Шевроле з російськими номерами таємно віз до Білорусі партію пневматичної зброї 03

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Наразі співробітники митниці склали протокол за ст. 483 МКУ "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".

Транспортний засіб та виявлені предмети вилучені.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Кого пневматом пугать, ментов или тамошних ГэБэшников? Ты их из пневмата, а они, в ответ из огнестрела. Какая-то дешевая провокация от председателя колхоза
  • Иннокентий beer
    Он винтовку в топливный бак засунул? Как?
  • Кристина Орлова
    Сволочи пограничники.На словах поддерживают белорусов,а коснись дела-по рукам бьют.
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