"Подивитися людину у ментівській базі можна?": ДБР викрило поліцейського на продажу інформації з обмеженим доступом. ФОТО

Держбюро розслідувань викрило поліцейського і його спільника на продажу інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в інформаційних базах і системах Нацполіції та МВС України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що до продажу інформації з обмеженим доступом причетний працівник Кременчуцького ВП ГУ Нацполіції в Полтавській області та його цивільний спільник.

За попередньою домовленістю, товариш поліцейського, під псевдонімом Джордж Буш, розміщував оголошення щодо можливості незаконного отримання інформації з обмеженим доступом без законних підстав у групах одного з мессенджерів.

Поліцейський своєю чергою, користуючись своїм службовим становищем, копіював та збував потрібну інформацію.





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Таким чином, поліцейський і його спільник обвинувачуються у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб та несанкціонованому збуті або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України).

7 грудня 2020 року матеріали кримінального провадженням за обвинуваченням цивільної особи з обвинувальним актом скеровано до суду.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.