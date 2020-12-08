У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Проведення урочистого параду на честь перемоги в карабаській війні планується на 10 грудня.
У мережі опублікували фото трофейної вірменської техніки на репетиції параду в Баку.
Фото з Telegram-каналів "Військовий оглядач" і "Військовий інформатор".
БПЛА Bayraktar, який зіграв одну з головних ролей в успіху Азербайджану в Карабасі, також візьме участь у параді.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв запровадив нове державне свято - День Перемоги, який відзначатиметься щороку 10 листопада.