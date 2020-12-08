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У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У столиці Азербайджану Баку відбулася репетиція військового параду, присвяченого перемозі в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проведення урочистого параду на честь перемоги в карабаській війні планується на 10 грудня.


У мережі опублікували фото трофейної вірменської техніки на репетиції параду в Баку.

У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки 01
У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки 02

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У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки 03
У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки 04
У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки 05
У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки 06

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У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки 07
У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки 08

Фото з Telegram-каналів "Військовий оглядач" і "Військовий інформатор".

БПЛА Bayraktar, який зіграв одну з головних ролей в успіху Азербайджану в Карабасі, також візьме участь у параді.

У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки 09

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв запровадив нове державне свято - День Перемоги, який відзначатиметься щороку 10 листопада.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Так би мовити, одна нога в Донєцку а інша в Луганську. В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 3294

    В столице Азербайджана прошла репетиция парада в честь победы в Карабахе с участием трофейной техники - Цензор.НЕТ 4606
  • aleks kyb
    Да. Токо турки не прячутся как макаки макшанские, сорвавшие знаки отличия.
  • aleks kyb
    Лучше по Макшании. Шоб у Вовы подгорало.
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