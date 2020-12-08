У столиці Азербайджану відбулася репетиція параду на честь перемоги в Карабасі за участю трофейної техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Азербайджану Баку відбулася репетиція військового параду, присвяченого перемозі в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проведення урочистого параду на честь перемоги в карабаській війні планується на 10 грудня.





У мережі опублікували фото трофейної вірменської техніки на репетиції параду в Баку.





Дивіться також: Припинення вогню у Нагірному Карабасі: В столиці Азербайджану Баку готують парад. ВIДЕО









Читайте на "Цензор.НЕТ": Алієв у 2016-му пропонував Вірменії 5 млрд за "сім районів" Карабаху, Саргсян у відповідь був готовий дати 6 млрд. АУДIО





Фото з Telegram-каналів "Військовий оглядач" і "Військовий інформатор".

БПЛА Bayraktar, який зіграв одну з головних ролей в успіху Азербайджану в Карабасі, також візьме участь у параді.

Читайте також: Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв запровадив нове державне свято - День Перемоги, який відзначатиметься щороку 10 листопада.