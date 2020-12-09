У центрі Полтави горить кінотеатр ім. Котляревського, будівлі понад 200 років, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У центрі Полтави рятувальники гасять пожежу в будівлі кінотеатру ім. І. П. Котляревського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 9 грудня о 4:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на літньому майданчику кафе на вул. Соборності в центрі Полтави.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе на площі приблизно 150 кв. м, також вогонь по суміжних приміщеннях поширився на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Триває локалізація пожежі", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 44 рятувальники особового складу ДСНС та 13 одиниць техніки.

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Зазначимо, що кінотеатр ім. І. П. Котляревського розташовується в будівлі колишнього дворянського зібрання 1810 року побудови.







Фото: ДСНС