"Мерседес" депутата Київради від "Слуги народу" Зантараї згорів уночі в Києві, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Цієї ночі в Києві згорів автомобіль депутата Київської міської ради Георгія Зантараї ("Слуга народу").

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Як стверджує видання, автомобіль підпалили двоє невідомих.

Інцидент стався в Святошинському районі столиці після опівночі. Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною і підпалили. Пожежу загасили за 15 хвилин.

Відомо, що автомобіль був припаркований на стоянці поблизу житлових будинків. Через вогонь постраждала ще одна машина, припаркована поруч.

Всі обставини надзвичайної події з'ясовуватимуть правоохоронці.

Георгій Зантарая - український дзюдоїст грузинського походження, заслужений майстер спорту, чемпіон світу 2009 року і віцечемпіон Європи 2009 року.

Раніше Зантарая працював у Міністерстві молоді та спорту, а також в Службі безпеки України (з 2007 по 2020 роки, мав звання майора).

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