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Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ. ФОТО

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Співробітники СБУ блокували нелегальне виготовлення та збут спеціальних технічних засобів отримання інформації з мобільних телефонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ 01

За попередніми даними, представники однієї з комерційних структур налагодили незаконне виробництво спецтехніки для прихованого зняття інформації з мобільних телефонів користувачів. Підпільне виготовлення продукції ділки здійснювали на базі технологічних ресурсів підприємства.

Готовий товар фігуранти реалізовували через напрацьовані особисті зв’язки та зацікавлених клієнтів.

Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ 02

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів нелегального бізнесу правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності, програмно-апаратні комплекси, які використовуються для пошуку і встановлення місць перебування мобільних терміналів, а також інші технічні засоби прихованого аудіоконтролю громадян.

Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ 03
Виявлено підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів, - СБУ 04

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

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