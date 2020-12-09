Легкомоторний літак впав на Тернопільщині, загинула людина, - джерело (оновлено). ФОТО
8 8266
Трагедія сталася в Козівському районі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Літак впав у поле поруч з селом Золота Слобода Козівського району Тернопільської області.
За попередніми даними, загинула одна людина. Прибулі на місце поліцейські виявили літак з розбитою кабіною і відірваним двигуном, а поруч з ним - тіло людини, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільській області.
Що саме сталося, зараз з'ясовують слідчі.