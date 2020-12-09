Групу рекетирів, які вимагали 60 тис. дол. "боргу", затримано на Волині, - Нацполіція. ФОТО

У Волинській області правоохоронці розкрили злочинну групу, що вимагала неіснуючий борг з розмірі 60 тис. дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Фігуранти - мешканці Київської та Волинської областей, 51-го та 46-ти років, неодноразово телефонували потерпілому з погрозами. В подальшому перейшли до особистого спілкування. Під час таких зустрічей зловмисники били чоловіка, аби змусити його віддати 60 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Зрештою чоловік звернувся за допомогою до поліції.

На автозаправній станції, що розташована на трасі "Луцьк-Ковель", під час передачі 59 тисяч доларів США одного з учасників групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

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Вирішується питання про затримання його спільника та оголошення їм підозр за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

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