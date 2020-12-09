Волонтер Воронкова розповіла, як лікують хворих на COVID-19 у зоні ООС: Ізолятор - це намет із буржуйкою. ФОТОрепортаж

Українська армія не готова до боротьби з COVID-19. Насамперед, немає достатньої кількості необхідних житлових приміщень, які обігріваються, щоб зробити окремо ізолятор з відокремленими за категоріями приміщеннями, і окремо - місце проживання здорових людей.

Про це розповіла в інтерв'ю Depo.ua волонтер Наталя Воронкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприклад, підрозділ – 200-300 людей. Розселити їх, згідно з наказами МОЗ, потрібно так, щоб між ліжками було 1,5 метри. Та це на папері. В реальних умовах навіть відстань у 0,5 метри забезпечити важко. Ніхто цим ніколи на практиці не займався. І часто ліжка стоять майже впритул одне до одного. Це сприяє поширенню вірусу. Підрозділ з 200 людей, якому надається приміщення на 10 спальних кімнат - це по 20 людей у кожній кімнаті. І якщо в одній хтось захворів, поширення буде майже неможливо зупинити. Людей неможливо відселити в іншу будівлю, бо її просто немає. Все закінчується тим, що починає хворіти весь підрозділ. Втім, на папері все нібито відповідає рекомендаціям", - повідомила волонтер.

Про один такий випадок - в Старичах - вона повідомила в Генштаб. Однак замість скандалу покарали людину, яка розповіла про ситуацію волонтерам. Крім неналежних умов, в армії гостра нестача кадрового резерву військових медиків.

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"У зоні ООС повну ізоляцію забезпечити майже неможливо. Навіть обсервація військових, коли до зони входить якась бригада – відбувається з перемінним успіхом. З досвіду шести років роботи із ЗСУ можу сказати, що зачинити таку кількість людей на полігоні неможливо. Все одно хтось матиме вихід. До того ж потрібно, щоб ззовні завозили все необхідне, залишаючи біля воріт, без контактів, але за необхідними правилами та інструкціями це не відбувається. Крім того, у багатьох військових госпіталях вже не вистачає ліжок – маються на увазі ліжка для важких та реанімаційних пацієнтів. Із похолоданням люди стали все більше хворіти — хто на пневмонію, а хто на ковід – і їх, крім найважчих пацієнтів, за інструкцією не відправляють до лікарень чи військових госпіталів", - заявила Воронкова.

Зазвичай таких пацієнтів тримають в ізоляторах, і цей ізолятор може виглядати як невеликий брезентовий, частково відсирілий намет 60-го року виробництва з пічкою-буржуйкою.

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"Всередині намету, на мокрій землі - будівельні піддони і на піддонах - розкладачки. Холоде і сире повітря, протяги. Звичайно, це непридатні умови для хворих на COVID-19, із запаленням легень, тим паче зараз, коли на вулиці - максимум +5", -підкреслює волонтер. Вона акцентує, що у керівництва був час на підготовку, проте вони цього не зробили.





Редакція направила інформаційний запит Медичним силам Збройних сил України. Там відповіли, що в казармених приміщеннях військових частин розміщують тільки військових, "які не мають ознак захворювань і широкого кола контактів за межами свого колективу". Крім того, за їхніми даними, для розміщення особового складу в спальних приміщеннях відводиться площа з розрахунку 2.5-4 кв.м на кожного військовослужбовця.

"У разі виявлення ознак будь-якого захворювання військовослужбовця негайно відправляють до медичного пункту частини для проведення огляду лікарем та призначення відповідного лікування", – йдеться у відповіді.

Щодо заповнення ліжок, призначених для хворих на Covid-19 нас інформують, що станом на 7 грудня 2020 року на стаціонарному лікуванні у медзакладах ЗСУ перебувають 326 осіб з таким діагнозом. З них 76 пацієнтів (23%) потребують та отримують кисневу терапію.

"Це цілком та повністю перекриває потреби під час стаціонарного лікування хворих з тяжким перебігом хвороби на Covid-19 та не перевантажує медичні установи.

Щодо ізоляторів в зоні ООС, за офіційною інформацією військових медиків "В районі проведення ООС у пристосованих приміщеннях капітальних будівель підготовлено 133 ізолятори на більш ніж 1500 ліжок для тимчасової ізоляції (обсервації) військовослужбовців з легким перебігом Covid-19, в яких організовано надання медичної допомоги хворим на Covid-19.

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