Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми. ФОТОрепортаж
Про це лікарня повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
50-річний мешканець Бродів потрапив до лікарні з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу, і в нього виявили грижу діафрагми.
"Простіше кажучи, частина шлунку через отвір у діафрагмі змістилась з черевної порожнини у грудну, викликаючи печію, болі під час ковтання та кровотечі. Умовний "клапан" між стравоходом і шлунком був відсутній", - пояснили медики.
Оперувати його вирішили за допомогою робота-хірурга Da Vinci. Ця система складається з трьох елементів: робочого місця хірурга, який працює за допомогою спеціальних джойстиків, "руки" робота і візуалізаційної системи, яка їх об'єднує.
"З допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунку, що заходила в грудну порожнину, зміщуючи його в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий "клапан", без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем", - йдеться в повідомленні.
Операція була зроблена без жодного розрізу, лише через проколи.