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Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми. ФОТОрепортаж

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Робот-хірург Da Vinci провів першу операцію у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Без жодного розрізу, лише через проколи, він зміг видалити грижу діафрагми.

Про це лікарня повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

50-річний мешканець Бродів потрапив до лікарні з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу, і в нього виявили грижу діафрагми.

"Простіше кажучи, частина шлунку через отвір у діафрагмі змістилась з черевної порожнини у грудну, викликаючи печію, болі під час ковтання та кровотечі. Умовний "клапан" між стравоходом і шлунком був відсутній", - пояснили медики.

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Оперувати його вирішили за допомогою робота-хірурга Da Vinci. Ця система складається з трьох елементів: робочого місця хірурга, який працює за допомогою спеціальних джойстиків, "руки" робота і візуалізаційної системи, яка їх об'єднує.

"З допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунку, що заходила в грудну порожнину, зміщуючи його в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий "клапан", без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем", - йдеться в повідомленні.

Операція була зроблена без жодного розрізу, лише через проколи.

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Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 01
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 02
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 03
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 04
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 05
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 06
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 07
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 08
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 09
Робот Da Vinci без жодного розрізу видалив пацієнту грижу діафрагми 10

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 5190
  • Макс Полиграф
    Это уже уровень конечно! Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы - Цензор.НЕТ 3036
  • Serg Sergeev
    Супер. Побольше бы и новой техники и врачей умеющих этим пользоваться. Жалко будет с нашими рехформами от бубочки и степашки потерять проффесионалов. Их за бугром наверняка ждут с оркестром.
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