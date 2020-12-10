Автомобіль зі служби каршерінгу на великій швидкості влетів у стовп у Києві: двоє людей загинули. ФОТОрепортаж

У ніч на 10 грудня в Києві сталася ДТП за участю автомобіля зі служби каршерінгу. Внаслідок аварії загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Люта жесть на Індустріальному. Водій каршерінгової автівки GetmanCar мчав по Вадима Гетьмана (з боку станції метро "Шулявська") на автомобілі Ravon і, не впоравшись з керуванням, поблизу Індустріального шляхопроводу на шаленій швидкості в‘їхав у стовп.

На жаль, у ДТП загинуло дві особи", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці, які мають встановити всі обставини цієї жахливої ​​аварії.

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Фото: Київ Оперативний

Каршерінг - це похвилинна оренда авто. Машину можна орендувати за допомогою смартфона.

Як повідомили пізніше в Департаменті комунікації Нацполіції Києва, водій автомобіля "Равон", що їхав у напрямку Чоколівського бульвару, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору, після чого автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії 37-річний водій і 31-річна пасажирка загинули на місці.

За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські з'ясовують обставини і механізм ДТП.







