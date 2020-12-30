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Вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО у Києві. ФОТОрепортаж

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У Шевченківському районі невідомі вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО.

Про це повідомляється на сторінці комунального підприємства з утримання зелених насаджень у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Монумент розташований неподалік станції метро "Берестейська". Як видно на фото, комунальні служби зуміли повернути йому звичний вигляд попри те, що зловмисники не пошкодували на пам'ятник фарби.

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"Сподіваємося, що все ж таки свідомих мешканців більшість, і такі інциденти не повторяться. Кияни, бережіть все, що вас оточує!" - йдеться у повідомленні КП.

Вандали облили фарбою памятник воїнам АТО у Києві 01
Вандали облили фарбою памятник воїнам АТО у Києві 02
Вандали облили фарбою памятник воїнам АТО у Києві 03
Вандали облили фарбою памятник воїнам АТО у Києві 04
Вандали облили фарбою памятник воїнам АТО у Києві 05

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Завдяки вибору зелохторату та зажопінців... Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве - Цензор.НЕТ 5137
    Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве - Цензор.НЕТ 3017
  • Valery Greff
    Вот интересно, учитывая, что сепаров и перевозбуждённых совков хватает и вандализм не редкость, разве трудно догадаться поставить камеру и патруль неподалёку? По всему Киеву натыкано камер, а тут глухо...
  • Николай Николаевич b96f438b
    Ти що верзеш, дебіл? Тебе концом епохи зубожіння контузило?
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