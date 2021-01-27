Новини Фото • Силовики

На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8 41916
У Полтавській області поліція затримала злочинну групу, яка займалася викраденням товарів з вантажних автомобілів, які обслуговували мережі супермаркетів і здійснювали поштові перевезення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція 01

Злочини спільники здійснювали переважно вночі або рано вранці, під час руху транспортних засобів, зламуючи замки і пломби спеціальними пристроями. Вони використовували спеціально обладнаний легковий автомобіль і альпіністське спорядження.

"Викрадене, в т.ч. продукти харчування, побутову хімію, поштові відправлення та медикаменти, зловмисники зберігали за місцем проживання та у приватному будинку, який придбали в селі одного з районів області. Наразі слідчі провели понад 20 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в автомобілях, гаражних і інших приміщеннях. Під час слідчих дій поліцейські вилучили низку речових доказів протиправної діяльності злочинної групи", - повідомили в поліції.

На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція 02
На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція 03

На Полтавщині затримано банду, що займалася крадіжкою товарів із вантажних автомобілів супермаркетів і пошти, - Нацполіція 04

Трьом фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні 6 крадіжок. За попередньою оцінкою, сума завданих збитків становить близько 700 тис. гривень. Однак, у нас є підстави вважати, що дані особи можуть бути причетні ще до близько 30 аналогічних кримінальних правопорушень.

Ведеться досудове розслідування за ч. 3 та 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: У Києві накрили банду "домушників", до складу якої входили двоє співробітників Нацполіції. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ben23
    В Германии, Британии и в Штатах нападение на почту в любом виде считается тяжёлым федеральным преступлением и наказывается весьма сурово.
  • Sharl
    вода мокра, але вона потрібна.....
  • Артём Ярмолич
    Лихие 90е вернулись.Мусора зря хлеб жуют.Вероятно в доле.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини