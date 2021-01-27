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Головком ЗСУ Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО. ФОТО

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Сьогодні, 27 січня, делегація Збройних Сил України на чолі з головнокомандувачем генерал-полковником Русланом Хомчаком відвідала штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Головком ЗСУ Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО 01

Хомчак взяв участь у двох засіданнях Військового комітету НАТО на рівні командувачів (начальників генеральних штабів) у форматі держав-контрибуторів (держав, що надають певні ресурси):

- місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримкаˮ;

- операції багатонаціональних сил НАТО в Косово, Республіка Сербія.

Крім того, під час перебування в штаб-квартирі альянсу генерал-полковник Хомчак провів низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами і головним маршалом авіації Стюартом Пічем.

Головком ЗСУ Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО 02

Сторони обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема поточну ситуацію з безпекою в контексті протидії російській збройній агресії. Крім того, обговорювались питання участі особового складу і підрозділів ЗСУ в операціях і місіях Альянсу, заходах індивідуальної та колективної підготовки, що проводяться НАТО.

Головком ЗСУ Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО 03

Особливу увагу було приділено практичній реалізації статусу Партнера з розширеними можливостями для України.

Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Коли дивишся на генералів НАТО бачиш інтелект, честь та гідність, суперпрофесійність та відданість своїй справи, а коли дивишся на Хомчака бачиш посадку під Іловайськом і кинутих в посадці журналістів Дорожного контролю і кинутих напризволяще українських військових які лишились без командування та координації дій і від цього стає дуже сумно.
  • Злий Грицько
    А ще сумніше стає коли аналізуєш всі 30 років незалежності і розумієш, що всі ці роки до 2014-го всім було похер на армію та на державу вцілому. Верхушка мутила дєла з кацапами по газу, потім почали брати кредити та розтягувати їх по офшерним норам, а борг лягав на державу та т.і....
  • Sophia-Maria Duglass
    А переводчик у их наверно опять агент раши.
    Пора высшему комсоставу ЗНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ НА УРОВНЕ В2
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