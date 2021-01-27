Головком ЗСУ Хомчак взяв участь у засіданнях Військового комітету НАТО. ФОТО

Сьогодні, 27 січня, делегація Збройних Сил України на чолі з головнокомандувачем генерал-полковником Русланом Хомчаком відвідала штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Хомчак взяв участь у двох засіданнях Військового комітету НАТО на рівні командувачів (начальників генеральних штабів) у форматі держав-контрибуторів (держав, що надають певні ресурси):

- місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримкаˮ;

- операції багатонаціональних сил НАТО в Косово, Республіка Сербія.

Крім того, під час перебування в штаб-квартирі альянсу генерал-полковник Хомчак провів низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами і головним маршалом авіації Стюартом Пічем.

Сторони обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема поточну ситуацію з безпекою в контексті протидії російській збройній агресії. Крім того, обговорювались питання участі особового складу і підрозділів ЗСУ в операціях і місіях Альянсу, заходах індивідуальної та колективної підготовки, що проводяться НАТО.

Особливу увагу було приділено практичній реалізації статусу Партнера з розширеними можливостями для України.