Нацполіція перевіряє версію вбивства Шеремета через професійну діяльність у Білорусі. ДОКУМЕНТ

Національна поліція перевіряє версію вбивства журналіста Павла Шеремета через його професійну діяльність у Білорусі. Це сталося після того, як колишній білоруський силовик дав свідчення в Києві.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

"Перевіряється низка версій, зокрема, вчинення злочину у зв'язку з професійною діяльністю Шеремета на території Республіки Білорусь", - сказано у відповіді.

При цьому Нацполіція засекретила інформацію про те, чи буде у справі допитано ексглаву КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

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Разом із тим у Нацполіції повідомили, що у справі вже допитано як свідка колишнього спецпризначенця Білорусі Ігоря Макара.

Його свідчення не розголошуються, але перевіряються викладені ним обставини.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 січня Ігор Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.