Меморіальну дошку учаснику АТО десантникові Максиму Іващенку відкрили в Нікополі. ФОТО
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На Дніпропетровщині в місті Нікополь на фасаді школи №17 відкрили меморіальну дошку її випускникові - учаснику АТО, молодшому сержанту Максиму Іващенку, воїну 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нікопольської міськради.
Максим Іващенко народився 27.06.85. Мобілізований до лав ЗСУ 25.03.2014 року і брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України. Молодший сержант, командир гармати 2-го самохідного артилерійського взводу 25-ї ОПДБр.
Перебуваючи у відпустці вдома загинув, рятуючи людей на воді 22.01.2015 року.
Похований у м. Нікополь на Алеї почесних поховань міського кладовища.
Указом президента нагороджений відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції" (посмертно). Рішенням Нікопольської міськради присвоєно звання "Почесний громадянин міста Нікополя" (посмертно).