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Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

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У Закарпатській області співробітники поліції затримали місцевого жителя під час продажу вибухівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція 01

Співробітники кримінальної поліції Хустщини з'ясували, що житель райцентру може бути причетний до збуту вибухівки.

Поліцейські затримали 40-річного зловмисника під час продажу "товару". На місці події слідчі вилучили грошові кошти, саму вибухонебезпечну речовину і електродетонатори.

Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція 02

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Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція 03
Продавця вибухівки затримали на Закарпатті, - Нацполіція 04

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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