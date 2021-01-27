Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ. ІНФОГРАФІКА

За останні двадцять років російська влада витратили 609 мільярдів доларів з державного бюджету на підтримку дружніх режимів в інших країнах і геополітичні проєкти.

Про це пише "Новая газета" з посиланням на відомості з відкритих джерел і інформацію від російських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

На першому місці - Білорусь. Їй надали 109 мільярдів доларів.

"На другому місці - Україна: на знижки, приховані субсидії і держкредити до 2014 року пішло понад $100 млрд, за словами самої російської влади. Експерти не змогли підтвердити "Новій" адекватність цих цифр, проте зробити більш точні розрахунки не є можливим через закритість даних. Крім того, Росія щорічно витрачає гроші на підтримку невизнаних республік: "ДНР", "ЛНР", Абхазії, Південної Осетії і Придністров'я. Обсяг допомоги за останні 5 років, за нашими оцінками, міг становити $32 млрд. Сюди входять пенсії жителям, безкоштовна електроенергія для підприємств та інші витрати", - сказано в публікації. Зазначається, що туди практично все поставляється безкоштовно - "за рахунок російських платників податків".

Крім того, 224 мільярди доларів російська влада витратила на енергетичні проєкти, на кшталт "Північного потоку-2" або "Турецького потоку". Експерти, опитані "Новою газетою", вважають, що вони навряд чи окупляться, оскільки є "політично мотивованими", а більша частина коштів на їх реалізацію пішла в "кишеню" підрядникам. Сама Москва заперечує звинувачення, що, наприклад, за допомогою "Північного потоку - 2" вона прагне політичного впливу на ЄС, і називає газопровід виключно економічним проєктом.

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Також за останні двадцять років Росія пробачила боргів на 116 мільярдів доларів. З них 20 мільярдів - африканським країнам, 12 мільярдів - Ірану, 11 - Північній Кореї.

Журналісти "Нової газети" підрахували, що на гроші, які за 20 років російська влада витратила на геополітику, можна було б побудувати 15 тисяч нових лікарень або покласти на накопичувальний рахунок кожного дорослого росіянина по 400 тисяч рублів.

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