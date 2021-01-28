Новини Фото

"Київавтодор" просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно. ФОТОрепортаж

3 49032
"Київавтодор" просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно. ФОТОрепортаж
Ще до початку снігопаду вулиці Києва попередньо обробили протиожеледними засобами.

Опади в столиці почалися не одночасно. Так, ще близько 21:30 27 січня сніг почався в Дарницькому районі. А вже ближче до 23:00 - заметіль накрила весь Київ. Спочатку, працівники "Київавтодору" очищають і обробляють протиожеледними засобами магістралі, підйоми і спуски, мости і шляхопроводи, вулиці з бруківкою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

За даними комунальників, особлива увага приділяється тротуарам, зупинкам громадського транспорту та сходам.

"Зараз працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37-ми бригад ручного прибирання. Снігопад триває. Тому, дороги і тротуари очищають повторно. Просимо водіїв бути обережними на дорозі і не залишати авто на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах доріг", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: В'їзд до Києва обмежують через негоду

Київавтодор просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно 01
Київавтодор просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно 02

Топ коментарі

  • бостууга
    Тоді нехай не жаліються"Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 8322:
    "Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 6457
  • Олег Дубинин
    в Киеве вообще треш творится с парковками,в будний день в центре оп тротуару люди должны лавировать среди машин которые заняли все места для пешеходов,разве нельзя с этим порядок навести,ввести большые штрафы,закупить евакуаторов побольше,даже казлорилые в мацквабаде давно уже решили этот вопрос,а у нас как в зимбабве паркуются где хотят,на газонах,тротуарах....
  • 5 копійок
    Ага, так вони і зроблять. "Киевавтодор" просит водителей не оставлять автомобили в крайних полосах, дороги очищают повторно - Цензор.НЕТ 4605
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини