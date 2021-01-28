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Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення. ФОТОрепортаж

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Ніч із 27 на 28 січня минула в Одесі в складних метеорологічних умовах. Безперервний дощ через якийсь час перейшов у мокрий сніг, потім впала температура, що призвело до часткового заледеніння контактної мережі електричного транспорту, електромереж, дерев.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

За даними Департаменту міського господарства, впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення та 78 - електротранспорту. У підсумку частина маршрутів не працює, а на працюючих - обмежена кількість тролейбусів і трамваїв.

Допомогу комунальникам в усуненні наслідків негоди надають 250 військовослужбовців.

Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 01

На Головківському дерево впало на одноповерховий будинок, обваливши його кут.

Без електроенергії залишилося 69 населених пунктів області та чотири мікрорайони Одеси. На Черемушках через пошкодження теплотраси, як і раніше, немає опалення.

Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 02
Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 03
Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 04
Негода в Одесі: повалені сотні дерев, не працює електротранспорт, у деяких мікрорайонах немає світла і відсутнє опалення 05
Фото: Думська

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Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    А що тільки я не працюю в уряді? У нас 40 млн. людей не працюють в уряді і серед 40 млн. людей є потужні професіонали та патріоти які не потрібні владі, бо влада боїться таких людей. Чим нікчемніший Президент приходить до влади тим слабкішою командою він себе оточує, щоб йому не повторювали всі що він ідіот. А на фоні ідіотів в уряді і Зеленський красава.
  • Zemer
    Образование нужно - Трускавецкая академия шутов, клоунов, скоморох и лицедеев
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Ані Дубінського ані Лещенка не слухаю, Дубінський це інформаційна помийка олігархів і слухати цю бородату інформаційну повію прилічній людині просто гидко, а на Лещенка не вистачає часу.
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