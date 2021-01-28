Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Протягом тижня в ході спецоперацій Служба безпеки України блокувала в різних регіонах нашої країни діяльність трьох організованих груп, причетних до створення каналів нелегальної міграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у Чернівецькій області викрито трьох організаторів угруповання, яке спеціалізувалось на незаконному переправленні іноземців до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Вартість "послуги" з переміщення нелегалів через державний кордон становила 3,5 тисячі доларів з людини.

Правоохоронці затримали фігурантів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у районі селища Дяківці під час спроби незаконного переправлення на територію Євросоюзу двох громадян однієї з країн Південної Азії.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

У Харківській та Сумській областях блоковано діяльність двох угруповань, які організували канали нелегальної міграції з Російської Федерації та у зворотному напрямку.

Встановлено, що до складу групи на Харківщині входило троє мешканців регіону. Протягом року фігуранти через власні зв’язки серед криміналітету підшукували бажаючих нелегально перетнути українсько-російський кордон. За оперативною інформацією, "клієнтами" зловмисників були іноземці, які перебувають у країні нелегально, представники кримінальних кіл, підозрювані у вчиненні злочинів в Україні та закордоном.

Вартість "трансферу" становила 1,5 тисячі доларів з людини.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, та кваліфікації їхніх дій, як вчинених у складі організованої групи.

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У Сумській області до організації трафіку нелегальної міграції причетні троє громадян України та їхні спільники – кілька громадян Росії.

Учасники угруповання підшукували "клієнтів" з обох боків кордону і переправляли їх поза встановленими пунктами пропуску, через ділянки "зеленого" кордону. Таким чином громадяни "обходили" карантинні обмеження на перетин кордону, у деяких з них також були проблеми з документами.

Правоохоронці затримали одного з організаторів групи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання.

Триває досудове слідство.

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