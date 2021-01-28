Тіло військовослужбовця знайшли в річці Либідь. ФОТОрепортаж

Столичні поліцейські встановлюють обставини смерті військовослужбовця, тіло якого знайшли в річці Либідь у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

До поліції Києва звернулася мешканка Вінницької області із заявою про зникнення її сина. За словами жінки, на початку січня він раптом припинив виходити на зв'язок. Поліцейські відразу зареєстрували звернення і почали пошуки зниклого.

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Як розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Андрій Жувак, завдяки записам камер відеоспостереження правоохоронці встановили місце, де чоловік проводжав на поїзд своїх друзів по службі, а після цього він зник.

"Ми провели спецоперацію з розшуку чоловіка, опитали десятки свідків. Цілодобово наряди поліції відпрацьовували можливі маршрути руху зниклого та встановили, що військовослужбовець перебував біля річки Либідь. Не дивлячись на низьку температуру, водолази занурювались у водойму, а кінологи зі службовими собаками ретельно обстежували прилеглі території. У результаті, ми знайшли у воді тіло 25-річного вінничанина. За цим фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України"", - повідомив Жувак.







Поліцейські продовжують встановлювати обставини події. Досудове розслідування триває.

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