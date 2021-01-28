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Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

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У межах протидії тінізації економіки Служба безпеки України блокувала незаконну реалізацію оптових партій контрафактних сигарет, виготовлених в ОРДЛО і в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними досудового слідства, приватна підприємниця з Краматорська налагодила нелегальні поставки через лінію розмежування контрафакту з Донецька, Луганська, АРК, а також контрабандних підакцизних товарів із кількох сусідніх країн. За оперативною інформацією, підробку зловмисниця постачала до роздрібних торговельних точок у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у двох гаражних приміщеннях, де зберігали контрафакт, та за місцями збуту підробки оперативники спецслужби вилучили велику партію незаконного товару. Йдеться про 75 тис. пачок цигарок без марок акцизного збору на понад 4 млн гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на виявлені фальсифіковані тютюнові вироби.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та коло осіб, причетних до переміщення контрафакту через лінію розмежування.

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Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ 01
Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ 02

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Топ коментарі

  • V-S 04d983c0
    Сколько раз предупреждали - не трогайте падлюки цены на водку и курево, и всё равно в каждом созыве находится козёл с подобным предложением .... Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 138
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Был на днях в Верхнеднепровске и Камянском (бывший Днепродзержинск). Не скажу откуда, но кантрафактом в любом киоске спокойно торгуют. На одних сигаретах вместо акцизной марки марка, что для продажи только в дьюти фри, на других вообще отсутствуют. Тогруют среди бела дня на автовокзале в обычном киоске. Вобщем рост акциза на сигареты полностью "победил" контрабанду. Блоковано збут контрафактних сигарет з ОРДЛО та окупованого Криму на суму понад 4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9695
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Ну для них это легкий и прямой путь запустить дополнительно руку в карман налогоплательщика. Причем сейчас и сразу. О будущем они не думают.
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