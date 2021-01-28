Розбій, рекет, заволодіння майном: на Київщині судитимуть 16 членів білоцерківського ОЗУ, яке "кришував" колишній поліцейський. ФОТО

Київською обласною прокуратурою до Васильківського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 16 членів злочинної організації за фактами розбоїв, вимагання, незаконного поводження зі зброєю та незаконного заволодіння транспортними засобами (ч.1 ст.255, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.3 ст.289 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, відомий у Білоцерківському районі "кримінальний авторитет" створив та очолив злочинну організацію до якої увійшли 15 осіб, серед них – один з колишніх керівників Білоцерківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області, який виконував роль пособника у вимаганнях.

Злочинна організація складалася з 5 організованих груп зі стійкою ієрархічною структурою та чітким розподілом ролей. Слідством встановлено 13 епізодів їх злочинної діяльності. Згідно заздалегідь розробленого плану, озброєні члени злочинного угруповання вчиняли розбійні напади, відбирали автомобілі та вимагали грошові кошти у мешканців Білоцерківського району, застосовуючи психологічний і фізичний вплив на потерпілих та членів їхніх сімей.

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