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Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Жителя Полтавщини, який на крижині дрейфував в акваторії Кременчуцького водосховища, врятували на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Для надання допомоги на місце події виїжджали водолази водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення в ДСНС Кіровоградської області та рятувальники 17-ї ДПРЧ м. Світловодськ.

"Спільними зусиллями чоловіка, який перебував приблизно за 500 м від берега, на надувному човні було доставлено на берег. Врятований - житель Кременчука Полтавської області 1949 р.н. Чоловік рибалив поблизу с.Огарки Кременчуцького району, поки крижину, на якій він розташувався, не відірвало протягом", - йдеться в повідомленні.

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Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 01
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 02
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 03
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 04
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 05
Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС 06

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    Маю надію, що рятувальники надавали тому рибаку лящів, щоб до кінця життя луску випльовував.
  • 133133
    зелёный туризм
  • Порохобандерівець
    Наловив хоч рибки?
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