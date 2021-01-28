Новини Фото • Силовики

У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

12 85479
У Харкові правоохоронці вилучили у трьох місцевих жителів арсенал зброї та боєприпасів. Чоловіки займалися розкопками і реставрацією зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція 01

У 46-річного чоловіка поліцейські вилучили за місцем проживання автомат, 1 предмет циліндричної форми, 2 ножі, 62 патрона, 2 ракетниці, 3 гвинтівки, 3 пістолети-кулемети, 1 кулемет, 2 пружини, затвор. Також правоохоронці виявили 2 верстати, за допомогою яких перероблялися зброя і патрони.

У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція 02У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція 03У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція 04
У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція 05

За місцем проживання 59-річного громадянина працівники поліції виявили і вилучили 40 патронів різного калібру, карабін, димову шашку, запчастини до кулеметів "ДП-27" і "ППШ-39".

У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція 06

У 45-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 15 ножів, понад 100 патронів, 5 пістолетів, сигнальний пристрій, пристрій для подачі звукових сигналів гвинтівки, пристрій для подачі звукових сигналів і імітації стрільби, 2 пістолети-кулемети, автомат і газовий пістолет.

У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція 07
У Харкові у трьох нелегальних колекціонерів вилучено арсенал зброї, - Нацполіція 08

Вилучене направлено для проведення експертного дослідження. За результатами експертного дослідження буде вирішено питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу стосовно зловмисників.

Заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Читайте також: Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • mrSmith
    Отсюда вывод: если занимаешься восстановлением копаного оружия, не говори никому.
    Люди просто быдло: из элементарной зависти заложат и все!
    Теперь мусора с вероятностью 200% продадут эту превосходную коллекцию!
    Два "Люгера", если все детали на одном номере то по 1500 баксов за пистолет улетят,
    ППД-40 и MG-34 это по 3500-4000 баксов...
  • Топ Ган
    ...подшаманить до такого вида MG-34 и MP-38 - весьма толково
  • Ben23
    Это смешно. Мне кажется, что этот сектор антиквара можно для цивилизованного коллекционирования всё-таки легализовать, с регистрацией и остальными правилами. А то получается, что государство само не в состоянии музеи нормально содержать и другим не даёт.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини