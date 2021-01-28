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У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП. ФОТОрепортаж

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У Миколаєві водій з ознаками сильного алкогольного сп'яніння збив патрульну поліцейську і намагався втекти з місця ДТП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 01

Пригода сталася сьогодні, приблизно о 20 годині. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у порушника, водій іншого автомобіля Nissan Micra на великій швидкості скоїв наїзд на патрульну і пошкодив автомобіль, який зупинили інспектори.

Навіть не зупинившись, водій намагався втекти з місця події, на вимоги поліцейських зупинитися не реагував і створював аварійні ситуації.

У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 02
У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 03

Патрульні наздогнали і затримали порушника за декілька кварталів від місця ДТП. Під час затримання чоловік чинив опір і вів себе неадекватно, мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 04

У Миколаєві пяний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП 05

Патрульну госпіталізували в лікарню з попереднім діагнозом ЗЧМТ і перелом щелепи.

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Слідчі вирішують питання про затримання водія на підставі ст. 208 КК України.

Топ коментарі

  • Поднипровский УКРАИНЕЦ
    походу, в некоторых водил, стрелять надо начинать..
  • Serg KS d9fae3d4
    Пусть жёстко сказано будет , но если бы его в полиции отпиз-ли до состояния калеки помимо штрафа и отбора прав на год , я бы был только рад за него и другие бы подобные задумались
  • Иннокентий beer
    "Опять ментовский беспредел", "Эти патрульные перед тем как выходит на патрулирование должны убедится в безопасности места для патрулирования", "Обычные ментовские приемы - в машине они ему водку залили в пищевод".
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