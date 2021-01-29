У Чернівцях сталася стрілянина: двох людей із травмами ніг і голови госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівцях 28 січня на подвір’ї житлового будинку стався конфлікт кількох людей. У ньому брали участь водії і пасажири двох автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.

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"28 січня на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про те, що в Чернівцях на проспекті Незалежності виник конфлікт між водіями двох транспортних засобів.

За словами заявника, під час інциденту кермувальник мікроавтобуса Opel Vivaro та двоє його пасажирів завдали тілесних ушкоджень водію і пасажиру автомобіля Ford Focus та втекли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

За вказаною адресою виїхало керівництво обласного управління Нацполіції, Чернівецького районного управління поліції, оперативники Управління карного розшуку ГУНП, слідчо-оперативні групи ГУНП і територіального підрозділу поліції та експерти-криміналісти.

На території області введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські здійснили огляд місця події, опитали учасників і очевидців конфлікту і встановлюють всі обставини.

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Попередньо, правоохоронці з’ясували, що під час інциденту зловмисники застосували дерев’яні палиці та зброю невстановленого зразка. Внаслідок нападу постраждали двоє чернівчан, віком 25 і 38 років. Лікарі госпіталізували потерпілих до лікарні й діагностували в них травми ніг і голови.

Слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляє ТСН, очевидці зафільмували момент втечі ймовірних нападників. На кадрах з відеореєстратора видно, як чоловіки у балаклавах тікають з місця пригоди: сідають в мікроавтобус та їдуть геть. Крики та постріли чули й мешканці прилеглих будинків. "Було два постріли. Я почув крики. Виглянув у вікно, і побачив, як хлопці в масках добивали чоловіка. Потім вони швидко втікали кудись", - розповів очевидець Андрій Мельничук.

Обставини конфлікту з’ясовує поліція. "Під час конфлікту були застосовані палиці та зброя невстановленого зразка. Наразі введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення учасників конфлікту та їх затримання", - повідомив начальник слідчого відділу ГУ НП у Чернівецькій області Віктор Семенюк.