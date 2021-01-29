Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція розслідує кримінальне провадження і розшукує водія, який наїхав на двох жінок у селищі Березна на Чернігівщині. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернігівській області.

"28 січня приблизно о 19-й годині до поліції надійшло повідомленння про дорожньо-транспортну пригоду неподалік АЗС у селищі Березна Чернігівського району. 40-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля "Опель Віваро" наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах у попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці пригоди. Друга місцева мешканка зазнала тілесних ушкоджень. Після надання медичної допомоги потерпіла відмовилася від госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Після скоєння ДТП водій з місця події втік, залишивши автомобіль. Нині поліція встановлює місцезнаходження водія мікроавтобуса. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий розслідує провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Фото: сайт поліції / Facebook