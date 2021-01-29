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Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція. ФОТОрепортаж

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Поліція розслідує кримінальне провадження і розшукує водія, який наїхав на двох жінок у селищі Березна на Чернігівщині. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернігівській області.

"28 січня приблизно о 19-й годині до поліції надійшло повідомленння про дорожньо-транспортну пригоду неподалік АЗС у селищі Березна Чернігівського району. 40-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля "Опель Віваро" наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах у попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці пригоди. Друга місцева мешканка зазнала тілесних ушкоджень. Після надання медичної допомоги потерпіла відмовилася від госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Після скоєння ДТП водій з місця події втік, залишивши автомобіль. Нині поліція встановлює місцезнаходження водія мікроавтобуса. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція 01

Слідчий розслідує провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція 02
Водій насмерть збив вагітну жінку на Чернігівщині та втік, - поліція 03
Фото: сайт поліції / Facebook

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Топ коментарі

  • Zemer
    Не подумайте что оправдываю водилу, но нужно быть идиот(кой) ом что-бы зимой ездить на 2-х колёсном велосипеде особенно когда идёт мокрый снег
  • VOLVO XC 70
    да еще беременной это просто треш ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕРЕМЕННЫХ ездить на лесопедах и вообще беременных лучше вести на поводке потому что гормональный баланс нарушен неадекватные позывы и желания способны беременных толкнуть на такие выходки и действия и поступки просто волосы шевелятся а тут снега по щиколотку мороз на велике ля она бы еще голышом в купальнике мор жевалась бы... водитель также мразь... во простите та еще идиотка..была.. погибшая...а про вторую раненную-которая по сути отделалась переляком.... сделает ли она выводы на всю оставшуюся жизнь ой ли и вряд ли... не ясно...жаль только не родившегося ребенка...
  • Артём Ярмолич
    Этот убийцу должны судить по нескольким статьям.Наезд,оставлние места дтп,оставление пострадавших в беспомощном состоянии.По мне суммарно тянет на довичне.На лицо умысел.В США для таких -инъекция,или электрический стул.
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