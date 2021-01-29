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У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 29 січня, у 103-тю річницю бою під Крутами в центрі Києва відбулася хода в пам'ять про цю подію. "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні в пам'ять про бій під Крутами в Києві відбулася хода. Учасники акції пройшли від метро "Арсенальна" до Аскольдової могили, де відбулися заходи з ушанування пам'яті Героїв Крут.

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"Надзвичайно важливо нагадати нинішній владі України, а особливо її затятим виборцям, що той наївний пацифізм ("з Москвою ми воювати не будемо!"), який вони демонструють і нині, 100 років тому призвів до величезної національної трагедії. Україна була загарбана Московією (попри те, що тодішня українська влада не хотіла воювати із Москвою (а точніше оборонятися від її агресії) і фактично саме тому за 70 років московської окупації Москвою було знищено понад 20 мільйонів українців (унаслідок кривавих репресій, штучно організованих голодоморів, та в ГУЛАГівських катівнях). Кривава рана, завдана тоді українській нації, не загоїлася і понині. Мир же в Україну можуть принести тільки міцні та ефективні ЗСУ та міжнародна підтримка в складі НАТО!" - заявили організатори акції.

У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 01
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 02
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 03
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 04
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 05
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 06
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 07
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 08
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 09
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 10
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 11
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 12
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 13
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 14
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 15
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 16
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 17
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 18
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 19
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 20
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 21
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 22
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 23
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 24
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 25
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 26
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 27
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 28
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 29
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 30
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 31
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 32
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 33
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 34
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 35
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 36
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 37
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 38
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 39
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 40
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 41
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 42
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 43
У Києві вшанували память Героїв Крут: Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії 44

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії" - Цензор.НЕТ 3452
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Писаки-соціалісти Винниченки злили Україну мордору і спокійно доживали віку у Франції, поки українців вбивали, морили голодом мільйонами.
    І Кремль на винниченків не скоював замахів, як на Бандеру чи Коновальця.
    Сьогодні історія повторюється.(
  • wake up-UA
    В Киеве почтили память Героев Крут: "Наивный пацифизм 100 лет назад привел к огромной национальной трагедии" - Цензор.НЕТ 439
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