У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут: "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 січня, у 103-тю річницю бою під Крутами в центрі Києва відбулася хода в пам'ять про цю подію. "Наївний пацифізм 100 років тому призвів до величезної національної трагедії".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні в пам'ять про бій під Крутами в Києві відбулася хода. Учасники акції пройшли від метро "Арсенальна" до Аскольдової могили, де відбулися заходи з ушанування пам'яті Героїв Крут.

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"Надзвичайно важливо нагадати нинішній владі України, а особливо її затятим виборцям, що той наївний пацифізм ("з Москвою ми воювати не будемо!"), який вони демонструють і нині, 100 років тому призвів до величезної національної трагедії. Україна була загарбана Московією (попри те, що тодішня українська влада не хотіла воювати із Москвою (а точніше оборонятися від її агресії) і фактично саме тому за 70 років московської окупації Москвою було знищено понад 20 мільйонів українців (унаслідок кривавих репресій, штучно організованих голодоморів, та в ГУЛАГівських катівнях). Кривава рана, завдана тоді українській нації, не загоїлася і понині. Мир же в Україну можуть принести тільки міцні та ефективні ЗСУ та міжнародна підтримка в складі НАТО!" - заявили організатори акції.

























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ