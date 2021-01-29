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У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову. ФОТОрепортаж

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У Сумах відбулося відкриття пам'ятної дошки загиблому в зоні ООС командиру окремої гірсько-штурмової бригади полковнику Євгену Коростельову, який загинув у листопаді 2019 в результаті підриву на міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову 01

Меморіальну дошку встановили на фасаді Сумської загальноосвітньої школи №18, де навчався військовий.

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову 02

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У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову 03

Вшанували пам'ять загиблого українського захисника його батьки, дружина, діти, представники органів місцевої влади, бойові побратими, військові Сумського гарнізону.

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову 04

Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій звершив молебень і освятив пам'ятну дошку. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку комбригу.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2019 р. Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.

12 листопада комбриг 128-й гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений в районі Докучаєвська. На наступний день його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.

Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.

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Топ коментарі

  • Игорь b007627d
    В Сумах открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС командиру 128-й ОГШБр Коростелеву - Цензор.НЕТ 106
  • Вася Шевченко f77d76ba
    У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову - Цензор.НЕТ 7055

    ...
  • Анатолий К 65c6a92d
    ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
    Знов на плечах труна,
    Й шеренги мов струна.
    В труні Коростельов,
    Що цю війну пройшов.
    Цей бойовий комбриг,
    Герой сучасних книг.
    За нас життя віддав,
    Державу він не здав.
    А за труною цвіт,
    Що захистив цей світ.
    Але чомусь "нарід"
    Нам вибрав інший «рід»...
    20.11.2019 р.
    Анатолій Березенський
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