У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні ООС командиру 128-ї ОГШБр Коростельову. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Меморіальну дошку встановили на фасаді Сумської загальноосвітньої школи №18, де навчався військовий.
Вшанували пам'ять загиблого українського захисника його батьки, дружина, діти, представники органів місцевої влади, бойові побратими, військові Сумського гарнізону.
Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій звершив молебень і освятив пам'ятну дошку. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку комбригу.
Нагадаємо, в кінці жовтня 2019 р. Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.
12 листопада комбриг 128-й гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений в районі Докучаєвська. На наступний день його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.
Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.