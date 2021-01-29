Порошенко закликає підтримати Звіробій на довиборах у Раду: Україні дуже дорого обійшлася "епоха шоуменів". ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Лідер партії, п’ятий Президент Петро Порошенко зазначив, що абсолютно не випадково саме у День пам’яті Героїв Крут з’їзд висуває справжню героїню війни проти російської агресії.
"Маруся Звіробій, яка вела абсолютно звичайне життя, займалася бізнесом, але з перших днів війни вона – жінка, мати – прийняла рішення, що її місце на фронті. Бо нічого важливішого за долю України не існує", – зазначив Порошенко.
"Якщо ви спитаєте у десантників, хто такі "Марусині ведмеді" – то це рота, яка прийняла рішення солідаризуватися з діями потужної патріотки, професіонала, людини, яка беззастережно любить Україну – Марусі Звіробій. Я хочу наголосити, що та роль і та місія, яка була відіграна під час війни – вона була дуже важливою, але зараз залишається інша загроза і інші виклики", – наголошує п’ятий Президент.
Лідер "ЄС" зазначив, що Україні дуже дорого обійшлася "епоха шоуменів", які виявилися невігласами і непрофесіоналами.
"Епоха людей, які проголосили свою стратегію "какая разница", Україною не була сприйнята. Епоха тих, хто збирався вставати на колінах і повзти до Путіна для того, щоб побачити в його очах мир, дуже дорого обійшлася Україні", – наголосив Петро Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" закликав інші політичні сили підтримати кандидатуру Марусі Звіробій, щоб протистояти проросійським силам та олігархічному тиску по всій Україні.