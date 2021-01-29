На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила на Буковині протиправну діяльність групи посадових осіб фіскальної служби, які організували схему незаконного експорту горіхів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівники окремих підрозділів ГУ ДФС у Чернівецькій області діяли за змовою з представниками комерційних структур. Чиновники сприяли комерсантам у вивезенні через підконтрольні фіктивні фірми великих партій волоських горіхів. Продукцію постачали в країни ЄС і Близького Сходу за сфальсифікованими товаросупровідними документами.

За попередніми оцінками, дії чиновників призвели до ненадходження до державного бюджету України податків, зборів та інших обов'язкових платежів майже 258 млн гривень.

За результатами обшуків на митних постах, в органах державної фіскальної служби, місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, печатки і штампи, які свідчать про проведення незаконної діяльності.

Зараз 11 особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

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