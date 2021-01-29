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На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України викрила на Буковині протиправну діяльність групи посадових осіб фіскальної служби, які організували схему незаконного експорту горіхів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що керівники окремих підрозділів ГУ ДФС у Чернівецькій області діяли за змовою з представниками комерційних структур. Чиновники сприяли комерсантам у вивезенні через підконтрольні фіктивні фірми великих партій волоських горіхів. Продукцію постачали в країни ЄС і Близького Сходу за сфальсифікованими товаросупровідними документами.

За попередніми оцінками, дії чиновників призвели до ненадходження до державного бюджету України податків, зборів та інших обов'язкових платежів майже 258 млн гривень.

На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів, - СБУ 02

На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів, - СБУ 03

За результатами обшуків на митних постах, в органах державної фіскальної служби, місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, печатки і штампи, які свідчать про проведення незаконної діяльності.

Зараз 11 особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • буков
    Незаконний експорт це контрабанда, а там контрабанди нема, скупляли по селам горіхи, звичайно ніхто не буде з кожною бабкою договір складати, намалювали фіктивні акти закупки. Схемі вже 30 років.
  • VIC Бараев
    СБУ крышевала ореховую мафию. это всем давно известно! А те решили бабла без СБУ срубить ))) Саакашвили давно про СБУшную ореховую мафию говорил
  • Michelangelo Buonarroti
    ***,уже налогов с орехов этим мразям не хватает,ахметковские схемы уклонения они не замечают,а на сраных орехах руки погреть им нужно.
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