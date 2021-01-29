Новини Фото

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні. ФОТО

4 19654
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією швейцарської компанії Stadler Rail AG на чолі з головою ради директорів, співвласником групи Stadler Rail AG Петером Шпулером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні 01

Під час зустрічі було обговорено перспективи співпраці з компанією в частині модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту. Зеленський поінформував співрозмовника про проєкти розвитку транспортної інфраструктури України, а також наголосив на важливості залучення іноземних технологій та капіталу до їхньої реалізації.

Читайте також: Законопроєкт Зеленського про інвестнянь - лобістський інструмент для його партнерів-олігархів, а не для реальних інвесторів, - Южаніна

Зеленський запевнив у готовності сприяти іноземним інвесторам. За його словами, українська сторона зацікавлена у розбудові гілок метро у Києві, Харкові, Дніпрі, а також у розвитку сполучення електричкою та швидкісним трамваєм у різних містах.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні 02

Президент наголосив, що Україна має власних виробників рейкового рухомого складу, тож принциповою умовою співпраці з іноземними компаніями є максимальна локалізація виробництва на території нашої держави.

Зеленський запросив швейцарську Stadler Rail AG взяти участь в інфраструктурних проєктах в Україні 03

Петер Шпулер висловив зацікавленість у роботі компанії на українському ринку та створенні спільних з українськими партнерами виробництв. Компанія Stadler Rail AG є одним зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг – трамваїв, потягів метро, приміських та швидкісних поїздів, залізничних і маневрових локомотивів, а також пасажирських вагонів.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Felix Trinidad
    лучше судей и ментов со швейцарии пригласите..
  • саша паламарчук
    Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине - Цензор.НЕТ 4957
  • Nataliia Radchenko
    Не в тему, але лиш мазок до портрету героя третього сезону "Слуга Народу". ( у виконанні актора головної ролі у першому сезоні)
    Чийгоз ответил Зеленскому: Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш "Квартал" насмехался над Украиной
    Бывший узник Кремля, один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что "никто не думал о Крыме" до него.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини