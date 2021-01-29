Ексберкутівець Кімінчижи був серед омонівців, які відвідали з сім'ями резиденцію Лукашенка. ФОТО

Серед омонівців, які відвідували резиденцію білоруського диктатора Олександра Лукашенка в Мінську, був колишній боєць розформованого підрозділу МВС України "Беркут" Сергій Кімінчижи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euroradio.

Кімінчижи помітили серед омонівців, запрошених на екскурсію Палацом незалежності - мінської резиденції самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Екскурсію для них 27 січня проводила прессекретарка диктатора Наталія Ейсмонт.

Зараз колишній "беркутівець" - один із командирів мінського загону ОМОН. Кімінчижи брав участь у репресіях проти білоруських протестувальників, затримував політичних активістів і свідчив у суді проти них.

Сергію Кімінчижи 37 років. Він народився в селі Василівка Одеської області. Після служби в ЗСУ пішов працювати в одеський "Беркут".

Дивіться також: Колишні "беркутівці" допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ. ФОТО