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Ексберкутівець Кімінчижи був серед омонівців, які відвідали з сім'ями резиденцію Лукашенка. ФОТО

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Серед омонівців, які відвідували резиденцію білоруського диктатора Олександра Лукашенка в Мінську, був колишній боєць розформованого підрозділу МВС України "Беркут" Сергій Кімінчижи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euroradio.

Ексберкутівець Кімінчижи був серед омонівців, які відвідали з сімями резиденцію Лукашенка 01

Кімінчижи помітили серед омонівців, запрошених на екскурсію Палацом незалежності - мінської резиденції самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Екскурсію для них 27 січня проводила прессекретарка диктатора Наталія Ейсмонт.

Зараз колишній "беркутівець" - один із командирів мінського загону ОМОН. Кімінчижи брав участь у репресіях проти білоруських протестувальників, затримував політичних активістів і свідчив у суді проти них.

Ексберкутівець Кімінчижи був серед омонівців, які відвідали з сімями резиденцію Лукашенка 02

Сергію Кімінчижи 37 років. Він народився в селі Василівка Одеської області. Після служби в ЗСУ пішов працювати в одеський "Беркут".

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Топ коментарі

  • Дмитро Піталов
    Твари тварей подбирают... У этой гниды ни чести ни родины...
  • Дмитро Піталов
    это скорее гагауз... там 80% ваты...
  • Виктор Пользователь
    Якщо прилєпін письменник,то хто ж тоді ти? Таке враження що взагалі дебіл. Экс-беркутовец Киминчижи был среди омоновцев, посетивших с семьями резиденцию Лукашенко - Цензор.НЕТ 631
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