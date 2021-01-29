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На Харківщині майора поліції затримано на хабарі 4 тис. дол. за закриття справи про шахрайство, - прокуратура. ФОТО

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Правоохоронці затримали на хабарі оперуповноваженого відділу кримінальної поліції одного з райвідділів ГУ Національної поліції в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

На Харківщині майора поліції затримано на хабарі 4 тис. дол. за закриття справи про шахрайство, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2020 майор Немишлянського відділу поліції, діючи в змові з іншими посадовими особами цього відділу поліції, вимагав хабар за прийняття рішення про закриття кримінального провадження і невжиття заходів правового реагування в подальшому. Йшлося про закриття справи за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

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29 січня оперуповноважений був затриманий у порядку ст. 208 КПК України після отримання хабаря в сумі 4000 дол. від учасника кримінального судочинства за ухвалення необхідного рішення.

На Харківщині майора поліції затримано на хабарі 4 тис. дол. за закриття справи про шахрайство, - прокуратура 02

Вирішується питання про повідомленні поліцейському підозри за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Топ коментарі

  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Майор. Какие тупые бывают майоры. Реально: майор мог предположить: его пасут? МСог! Более того- был просто обязан. Однако, он навалил свой половой орган, на это. Жаль, что его не расстреляют. Ненавижу тупых майоров.
  • Борменталь Незабаром
    ой, яка несподіванка
  • Alexey Timofeev 74274071
    То такий майор, селюк без справжньої освіти, мабуть тягнувся паровозом за якимсь очільником, а тут грошей захотілось, біс його попутав, от і спокусився
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