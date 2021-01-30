З полону піратів у Нігерії звільнено шістьох українських моряків, - Зеленський. ФОТО
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У суботу, 30 січня, були звільнені шість українських моряків з судна Stevia, яких в грудні захопили в полон пірати в Нігерії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інстаграмі.
"Сьогодні було звільнено 6 українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину!" - написав Зеленський.
Він подякував українським дипломатам і всім причетним до звільнення українських моряків.
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