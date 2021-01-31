Колишній віцепрезидент "Енергоатому" Резуник наклав на себе руки, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Колишній віцепрезидент "Енергоатому" з економіки та фінансів, колишній член наглядової ради "Діамантбанку" Юрій Резуник наклав на себе руки.

Про це повідомили УП співрозмовники в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше у телеграм-каналі Зеландія з'явилася інформація про самогубство Резуника.

Повідомлялося, що загиблий залишив передсмертну записку, в якій звинувачує у своїй смерті експарламентаря Миколу Мартиненка і керівництво "Діамантбанку": колишнього голову правління Олега Ходачука, його першого заступника Дмитра Войтухова, віцепрезидента Ігоря Саєнка, ексглаву наглядової ради Ігоря Керезя і колишнього співробітника служби безпеки банку Ігоря Плахотнєва.

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У записці стверджується, що ці люди в складі ОЗГ викрали кошти, що належать йому і його родині.

Окремого листа Резуник залишив людині на ім’я Давид, у якому просить допомогти його родині відновити справедливість і повернути вкрадені кошти. "На думку слідства, йдеться про ще одного колишнього власника "Діамантбанку" Давида Жванію", - сказано в повідомленні.





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Резуник працював в "Енергоатомі" до квітня 2012 року, а в наглядовій раді "Діамантбанку" перебував до 2017 року.

НВ зазначає, що "Діамантбанк" було віднесено до категорії неплатоспроможних 24 квітня 2017 року. Основною підставою для такого рішення був факт зменшення нормативів капіталу банку менше, ніж до однієї третини від мінімального рівня, встановленого нормативно-правовими актами НБУ, а також той факт, що банком не виконано у відповідний термін план реструктуризації, яким було передбачено здійснення заходів для його докапіталізації.

23 червня 2017 року Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про ліквідацію "Діамантбанку".

"Діамантбанк" став п'ятим банком, закритим у 2017 році.

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