На Полтавщині рятувальники знайшли в річці тіла зниклих раніше матері та дочки. ФОТОрепортаж

У суботу, 30 січня, в річці Тагамлик у селі Писарівка Полтавської області рятувальники знайшли тіла двох жінок - матері та дочки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 31 січня повідомляє ДСНС у Полтавській області.

Судово-медичні експерти встановлюють причину смерті. Рятувальники нагадують, що варто утриматися від виходу на тонкий лід, який утворився на водоймах.









Фахівці Служби порятунку попереджають:

- виходити на лід можна лише у разі стійкої морозної погоди;

- забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях;

- забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці;

- не можна виходити на лід у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

- не вживайте спиртних напоїв біля водойм;

- стежте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм, у чому небезпека тонкого льоду.

Читайте також: Водолази підняли на поверхню тіла двох чоловіків і дитини, які провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, - ДСНС