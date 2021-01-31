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Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти. ФОТО

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Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти. ФОТО
Станом на 17.30 31 січня на акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримано понад 4 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОВД-инфо.

За даними видання, в даний момент затримані 4132 людини.

Найбільше затриманих в Москві - понад тисяча, в Санкт-Петербурзі - понад 700, в Красноярську - 194. Затримували людей також у Владивостоці, Пермі, Новокузнецьку, Самарі, Твері, Уфі, Іркутську, Сочі, Нижньому Новгороді, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Томську , Магнітогорську, Челябінську, Тюмені та інших містах.

За даними Настоящего времени, силовики діють жорстко щодо протестувальників, серед затриманих є підлітки, літні люди, журналісти і представники регіональних штабів Навального. При цьому учасники акцій і журналісти говорять, що людей затримують просто так, без пояснення причин.

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Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти 01
Хода в Санкт-Петербурзі. 31 січня 2021 року

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти 02

Масові затримання на акції за Навального в Москві

Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, серед них понад 80 - журналісти 03

Поліція б'є протестувальників на акції в Петербурзі

Як повідомила "Відкритим медіа" член бюро Профспілки журналістів і працівників ЗМІ Софія Русова, під час протестних акцій 31 січня було затримано щонайменше 82 журналісти.

"Когось із них уже відпустили, але точних даних поки немає", - сказала вона. У Москві, за даними профспілки, затримано 21 представника ЗМІ, в Петербурзі - 10.

Серед затриманих - Сергій Пархоменко ( "Ехо Москви"), Михайло Зеленський ( "Холод"), Олена Костюченко ( "Нова газета"), Данило Туровський, Антон Фейнберг (РБК), Антон Ошеров (moloko plus) і Валерія Савінова ( "МБХ медіа "), Іван Клейменов тощо.

Багатьох журналістів затримували, попри те, що у них були прескарти, редакційні завдання і жилети з написом "Преса".

Джерело фото:Медуза

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как льется вода и как писдят кацапов кацапы.
  • Порохобандерівець
    Давайте про приємне! Отже, оту проросійську викладачку та шоумена з дебільними жартиками про мову- обох поперли!Першу з університету, другого з програми.
    Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты - Цензор.НЕТ 8404
  • бостууга
    Бєркут! Бєркут! Свыше 4 тыс. человек задержаны на акциях в поддержку Навального в РФ, из них более 80 - журналисты - Цензор.НЕТ 3617
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