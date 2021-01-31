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Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

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Особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Повітряного командування "Захід" успішно провів першу льотну зміну в новому 2021 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, на винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.

В небі пілоти не тільки підвищували рівень льотно-методичної підготовки, а й здійснили обліт авіаційної техніки після тривалих регламентних робіт. У польотах взяли участь командири авіаційних ланок і вище.

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Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 01

Також читайте: Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни

Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 02
Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 03
Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 04
Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони 05

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Топ коментарі

  • Злой Карлик
    Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 492
  • Злой Карлик
    так ннннАдА. будем всех бАмбить
    Пилоты истребителей МиГ-29 тренировались вести групповые и одиночные воздушные бои на Волыни, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4808
  • Николай Николаевич b96f438b
    Люблю я всілякого толку експертів. Вони як Вассермани...
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