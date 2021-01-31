Пілоти винищувачів МіГ-29 тренувалися вести групові та поодинокі повітряні бої на Волині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Повітряного командування "Захід" успішно провів першу льотну зміну в новому 2021 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, на винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.

В небі пілоти не тільки підвищували рівень льотно-методичної підготовки, а й здійснили обліт авіаційної техніки після тривалих регламентних робіт. У польотах взяли участь командири авіаційних ланок і вище.

Також читайте: Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни

Також читайте: Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни









Також дивіться: Воїни Об'єднаних сил на Херсонщині відпрацьовують ведення оборонного бою, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж